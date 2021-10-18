Сборную России по керлингу к Паралимпиаде-2022 будут готовить в Хабаровске. Фото: Федерация керлинга России

Сборную России по керлингу к Паралимпиаде-2022 будут готовить в Хабаровске. Об этом сообщил президент Федерации керлинга России Дмитрий Свищев, пишет ТАСС.

Свищев отметил, что план подготовки уже согласован с Минспорта страны.

- Базовыми местами будут Новосибирск и Иркутск, а паралимпийцы, вероятно, будут готовиться в Хабаровске, и в этом направлении мы договорились с Минспорта и Олимпийским комитетом России, что будем совместно продвигать наш план, - рассказал Свищев.

XIII Паралимпийские зимние игры 2022 в Пекине пройдут с 4 по 13 марта 2022 года. На них будут разыграны 78 комплектов медалей по шести видам спорта, что на два комплекта медалей меньше, чем в программе ПИ-2018 в Пхенчхане. В Играх планируется участие 736 спортсменов из 50 стран мира.

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