Лодку с рыбаками едва не унесло в море в Магаданской области

Лодку с рыбакам едва не унесло в море в Магаданской области Фото: ГУ МЧС России по Магаданской области

Сотрудники МЧС спасли рыбаков, которых едва не унесло в море из-за сильного ветра. В ведомстве сообщили о штормовом предупреждении.

- Спасатели обнаружили двух мужчин и женщину в лодке «Тайга-360» - их уносило в открытое море. У рыбаков закончилось топливо и сломалась уключина, самостоятельно добраться до берега они не могли из-за сильного ветра. Спасатели доставили пострадавших на берег, - рассказали в пресс-службе МЧС региона.

18 октября на всей территории области дует сильный ветер. Максимальных порывов он достигает на востоке Ольского и на побережье Омсукчанского городских округов. Там его скорость составляет от 25 до 30 метров в секунду.

В столице региона скорость ветра достигает 21 метра в секунду.

Жителям области рекомендуют быть максимально бдительными и держаться подальше от рекламных конструкций. Также запрещен выход на лодках в акватории.

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