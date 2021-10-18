В детдоме в Хабаровском крае нашли нарушения санитарных норм. Фото: 2Gis
Прокурор Хабаровского края Николай Рябов посетил с проверкой детский дом №10 Комсомольска-на-Амуре. Там были обнаружены множественные нарушения.
В проверке также приняли участие представители полиции и Роспотребнадзора региона.
- Выявлены нарушения норм санитарно-эпидемиологического законодательства, требований пожарной безопасности и иные, - рассказали в пресс-службе ведомства.
В прокуратуре отметили, что по результатам проверки будут приняты меры реагирования.
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