В детдоме в Хабаровском крае нашли нарушения санитарных норм. Фото: 2Gis

Прокурор Хабаровского края Николай Рябов посетил с проверкой детский дом №10 Комсомольска-на-Амуре. Там были обнаружены множественные нарушения.

В проверке также приняли участие представители полиции и Роспотребнадзора региона.

- Выявлены нарушения норм санитарно-эпидемиологического законодательства, требований пожарной безопасности и иные, - рассказали в пресс-службе ведомства.

В прокуратуре отметили, что по результатам проверки будут приняты меры реагирования.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

Наши соцсети:

- Instagram;

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Facebook.

- Telegram.