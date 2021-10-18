Трое взрослых и ребенок пострадали в ДТП на дороге «Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре»
Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю
ДТП с четырьмя пострадавшими произошло на дороге Хабаровск - Комсомольск-на-Амуре. 17 октября на заснеженной трассе в кювет улетел UAZ PATRIOT, сообщили в ГИБДД региона.
- Двигаясь со стороны села Лидога в сторону поселка Ванино водитель не обеспечил постоянного контроля за движением транспортного средства, допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием. В результате ДТП водитель и три пассажира госпитализированы, - рассказали в ведомстве.
Среди пострадавших ребенок. Восьмилетняя девочка получила закрытую черепно-мозговую травму. У 62-летнего водителя внедорожника медики диагностировали сотрясение головного мозга и ушибленную рану затылочной области. У остальных пассажиров также многочисленные ушибы и мелкие травмы.
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