Трое взрослых и ребенок пострадали в ДТП на дороге «Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре» Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

ДТП с четырьмя пострадавшими произошло на дороге Хабаровск - Комсомольск-на-Амуре. 17 октября на заснеженной трассе в кювет улетел UAZ PATRIOT, сообщили в ГИБДД региона.

- Двигаясь со стороны села Лидога в сторону поселка Ванино водитель не обеспечил постоянного контроля за движением транспортного средства, допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием. В результате ДТП водитель и три пассажира госпитализированы, - рассказали в ведомстве.

Среди пострадавших ребенок. Восьмилетняя девочка получила закрытую черепно-мозговую травму. У 62-летнего водителя внедорожника медики диагностировали сотрясение головного мозга и ушибленную рану затылочной области. У остальных пассажиров также многочисленные ушибы и мелкие травмы.

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