Хабаровчанку обокрал собственный племянник

По факту кражи на мужчину возбуждено уголовное дело. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

С дачного участка хабаровчанки украли мотокультиватор и бензопилу. Она обратилась в полицию. Ущерб женщина оценила в 20 тысяч рублей.

Как выяснилось в ходе оперативно-розыскных мероприятий, сельскохозяйственную технику украл 39-летний племянник женщины. Мужчина уже не в первый раз совершает имущественное преступление.

По словам задержанного, он работал на даче у тети. Похищенные бензопилу и мотокультиватор мужчина продал и уже потратил полученные деньги на свои нужды. Он объяснил, что совершил преступление из-за отсутствия постоянного трудоустройства и дохода.

Имущество все же было найдено полицейскими. Технику вернули хабаровчанке.

Как пояснили в УМВД России по Хабаровскому краю, по факту кражи на мужчину завели уголовное дело по второй части 158 статьи УК РФ. Подозреваемому грозит лишение свободы сроком до пяти лет. Сейчас он находится в хабаровском СИЗО.