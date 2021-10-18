Депутаты хабаровской гордумы покрасили детскую площадку

Люди трепетно относятся к тому, что создано их руками. Фото предоставлено Михаилом Чувашовым

Депутат думы города Хабаровска по избирательному округу №28, его коллега из округа №12 Константин Головко и члены молодежной фракции ЛДПР провели осенний перформанс - они покрасили конструкции детской площадки дома 32 по улице Зои Космодемьянской в краевой столице. За лето горочки, турники и качели облупились и потускнели. Народные избранники вернули им прежний яркий вид.

- Мы уже вторую осень так делаем в домах на территории Краснофлотского района. И заметили - чем больше мы с этим нехитрым, но полезным начинанием появляемся на придомовых территориях, тем больше идет запрос от других домов. В итоге нам начинают подражать в хорошем смысле, и дворы силами граждан становятся разноцветнее. Мы заранее даем объявление. Как правило, выходят двое-трое взрослых на помощь. В этот раз присоединились несколько пенсионеров и стайка ребятишек. Примечательно, что люди сами не тратят ни копейки. В нашем случае кисти, краску, растворитель и прочее приобрели ребята из молодежного крыла хабаровского отделения ЛДПР. Местное население выражало только одобрение. Это очень положительный опыт - люди трепетно относятся к тому, что создано их руками, - признался Михаил Чувашов.

В Хабаровске подобная практика благоустройства общественных территорий своими руками приобретает все большую популярность.