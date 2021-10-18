В Хабаровске обсудили проведение работ по благоустройству города

В администрации Хабаровска прошло совещание при вице-мэре Игоре Михайловском. Фото: Администрация Хабаровска

В администрации Хабаровска прошло совещание при вице-мэре Игоре Михайловском. На деловой встрече обсудили проделанную работу и дальнейшие планы, касающиеся благоустройства города.

На совещании было отмечено завершение проводимых работ по благоустройству Хабаровска. Так, например, на площади Блюхера провели замену инженерных коммуникаций. Там установили дренажную систему и обустроили котлован для установки насосной трубы для ручья. Сейчас ведется закупка материала для обеспечения объекта электроэнергией.

На совещании обсудили и завершение благоустройства скверов. Работы выполнялись в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». Строителям осталось установить спортивное оборудование.

Игорь Михайловский дал поручение дорожным службам насчет работ по ликвидации последствий снегопада.

- Службам стоит больше внимания уделять дорожным развязкам. Также следует усилить работу по вывозу веток, которые сломало сильным ветром, - сказал Игорь Михайловский, вице-мэр Хабаровска.

Как рассказали в администрации города, до 31 октября завершатся работы по ремонту дорог с использованием асфальтобетона. Сразу после этого в ноябре установят светофоры. Готовится план по ремонту дорог на 2022 и 2023 годы.