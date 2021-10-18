Пробки в Хабаровске: рассказываем, куда лучше не ехать в час пик

Хабаровские пробки достигли восьми баллов. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По данным сервиса Яндекс.Пробки, столпотворение машин начинается на развязке и разворачивается в двух направлениях: по улицам Краснореченской и 65-летия Победы, откуда потом продолжается на Шевчука в сторону перекрестка с Оборонной.

Традиционно в час пик хабаровчане стоят и по улице Волочаевской. Пробка начинается еще на Краснореченской и продолжается до поворота на улицу Шеронова.

На пересечении с Волочаевской хабаровчанам придется постоять на Трубном переулке и улице Лейтенанта Орлова.

Большая пробка и по улице Синельникова - от поворота с Ленинградской до пересечения с главной улицей города, Карла Маркса.

Пробка на Амурском бульваре начинается на пересечении с Шеронова и длится до поворота на улицу Льва Толстого.

От пересечения с Амурским бульваром хабаровчане вынуждены стоять и по улице Фрунзе до пересечения с Серышева. Пробка на улице Запарина тоже начинается от перекрестка с Серышева, а заканчивается на кинотеатре «Гигант».