Погода в Хабаровске 19 октября 2021: без осадков Фото: Евгения ГУСЕВА

Погода в Хабаровском крае погода перестала капризничать. 19 октября в Хабаровске осадков не ожидается. Днем температура воздуха поднимется лишь до +3 градусов. Ночью от -7 до -9. Скорость западного ветра составит 5-10 метров в секунду, сообщили в ГУ МЧС региона.

На юге края и в остальных районах также без осадков. В светлое время суток ожидается от +1 до +6 градуса. Ночью - от -4 до -9. Скорость западного ветра составит до 10 метров в секунду.

В центральных районах в течение дня столбики термометров покажут от -2 до +5 градусов. Ночью ожидаются заморозки: от -5 до -17 градусов. Ветер различных направлений будет дуть со скоростью 5-11 метров в секунду.

На севере региона днем ожидается от -3 до +4 градусов. Ночью - от -7 до -15. Ветер различных направлений будет дуть со скоростью 2-13 метров в секунду.

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