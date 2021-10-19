Жителей Хабаровского края активно госпитализируют из-за ковида
Фото: Мария ЛЕНЦ
В Хабаровском крае за сутки коронавирус был обнаружен у 311 человек. Об этом сообщили в минздраве региона.
Больше всего заболевших выявлено в Хабаровске - 197, в Комсомольске - 92. На остальной территории региона зафиксированы одиночные случаи инфицирования
- Выздоровели 265 жителей края, 36 находятся в тяжелом состоянии, 20 подключены к аппаратам ИВЛ. Пятеро скончались, - рассказали в пресс-службе ведомства.
Сейчас в Хабаровском крае развернуто 1986 коек для ковид-больных. Свободны 342.
КОНКРЕТНО
Всего с начала пандемии в регионе зарегистрирован 89 352 случай коронавируса;
82 901 человек выздоровело;
5586 находятся на лечении (1644 в стационаре, амбулаторно 3942);
Скончались 865 человек.
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