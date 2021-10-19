Жителей Хабаровского края активно госпитализируют из-за ковида Фото: Мария ЛЕНЦ

В Хабаровском крае за сутки коронавирус был обнаружен у 311 человек. Об этом сообщили в минздраве региона.

Больше всего заболевших выявлено в Хабаровске - 197, в Комсомольске - 92. На остальной территории региона зафиксированы одиночные случаи инфицирования

- Выздоровели 265 жителей края, 36 находятся в тяжелом состоянии, 20 подключены к аппаратам ИВЛ. Пятеро скончались, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Сейчас в Хабаровском крае развернуто 1986 коек для ковид-больных. Свободны 342.

КОНКРЕТНО

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрирован 89 352 случай коронавируса;

82 901 человек выздоровело;

5586 находятся на лечении (1644 в стационаре, амбулаторно 3942);

Скончались 865 человек.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

Наши соцсети:

- Instagram;

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Facebook.

- Telegram.