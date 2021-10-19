В 2023 году в Хабаровском крае откроют терминал по перевалке сжиженных газов

В 2023 году в Хабаровском крае откроют терминал по перевалки сжиженных газов Фото: Правительство Хабаровского края

В рамках рабочей поездки Юрия Трутнева в Хабаровский край полномочный представитель президента в ДФО уже проверил работу нескольких стройплощадок и крупных предприятий. Юрий Трутнев побывал на побережье Татарского пролива, где сейчас создается транспортно-перегрузочный комплекс резидентов СВП «Компании «Ремсталь» по перевалке сжиженных углеводородных газов.

По задумке инвесторов, терминал в бухте Эгге сможет заработать уже во второй половине 2023 года. Кроме того, его ежегодный грузооборот составит 1 миллион тонн.

Также Юрий Трутнев проверил ход работы крупнейшего в России угольного терминала в Ванино.

- У Хабаровского края выгодное географическое расположение, что способствует развитию портовой инфраструктуры, но есть ограничения в провозной способности железных дорог. На фоне крупных инвестпроектов есть небольшой дисбаланс в развитии социальной структуры. Благодаря новым проектам будет создано более пяти тысяч рабочих мест. Резерв безработных в районе - около 600 человек, поэтому придется привлекать людей извне. Именно поэтому и необходима качественная социнфраструктура, - сказал Михаил Дегтярев, губернатор Хабаровского края.

Юрий Трутнев также увидел реконструкцию дороги Ванино - Советская Гавань.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- Instagram;

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Facebook;

- Telegram.