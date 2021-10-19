Электроэнергию и транспортное сообщение восстанавливают в Хабаровском крае Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Дорожные службы и сотрудники электросетей борются с последствиями циклона, накрывшего Хабаровский край в конце прошлой недели. Подачу электроэнергии до сих пор пытаются восстановить в поселках Лазарев и Нигирь Николаевского района. Во время циклона там были повреждены опоры ЛЭП. Работы осложняются труднодоступностью местности. Пока решением вопроса занимаются две бригады энергетиков местных электросетей.

На утро 19 октября ограничения сохраняются на четырех участках дорог. Перекрыты дороги Лидога - Ванино, Де-Кастри - Богородское, Космсомольск-на-Амуре - Амурск (подъезд к селу Ачан), Солнечный - Горный.

- На местах работают бригады дорожных служб. Пока дороги не привели в нормальное состояние, водителям рекомендуется по возможности не выезжать за пределы населенных пунктов и обязательно соблюдать правила дорожного движения, - добавили в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

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