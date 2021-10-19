Около 100 километров берегов очистили волонтеры Хабаровского края Фото: Правительство Хабаровского края

Акция «Вода России» в рамках нацпроекта «Экология» завершается в Хабаровском крае. За 2021 год волонтеры региона показали отличные результаты. С апреля по октябрь в крае провели более 80 акций, очистили около 100 километров береговых зон рек, озер и морского побережья. Всего к акции присоединились 2200 добровольцев разного возраста. Это новый рекорд.

- К проекту «Сохранение уникальных водных объектов» Хабаровский край присоединился еще в 2019 году. В этом году субботники на берегах водоемов прошли во всех муниципальных районах и городах Хабаровского края. Все участники акции - ответственные и неравнодушные люди, на которых стоит равняться. К большому сожалению, некоторые зоны приходилось убирать по несколько раз. Мы понимаем, что воспитание высокой экологической культуры в обществе - это дело времени, - сказала Елена Филимонова, заместитель начальника отдела экологической экспертизы и нормирования минприроды края.

Последние субботники 2021 года прошли в Хабаровске, Аяно-Майском, Нанайском, Советско-Гаванском районе и районе имени Лазо. В Хабаровске волонтеры очистили около двух километров берега Амура в районе Кировского затона, улицы Богачева, 2, завода «Амуркабель» и рядом с «Музеем дамбы» на улице Павла Морозова. Собрать 37 кубометров мусора смогли 90 человек.

В районах, где погода еще позволит, акция продлится до конца октября.

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