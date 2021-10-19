Дорогу от Чегдомына до Софийска отремонтировали за три года Фото: Правительство Хабаровского края

Реконструкция участка от 0 до 106 километра дороги Чегдомын - Софийск завершилась в Верхнебуреинском районе. Долгое время грунтовая дорога длиной в 179 километров находилась в плохом состоянии. На ее реконструкцию ушло три года и 202 миллиона рублей. Средства поступили из районного, регионального и федерального бюджетов. Сейчас в хорошее состояние приведено 60% дороги.

- Время преодоления этого участка сократилось с шести часов до двух. И все это благодаря проделанной работе. Капитальный ремонт на этом участке не потребуется в течение ближайших 20 лет. Дорог в регионе еще очень много, поэтому работаем дальше, - сказал Алексей Маслов, глава Верхнебуреинского района.

Ремонт начали со стороны Софийска по просьбе местных жителей, так как из-за паводков часто становятся негодными мосты, и люди оказываются в транспортной блокаде. Для предотвращения повторов таких ситуаций в районе между Чегдомыном и Софийском ремонтируют пять мостов. Кроме того, в районе продолжается строительство двух мостов на участке Адникан - Эльга, ремонтируется мост в Тырме через реку Сутырь и мост через реку Бурея.

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