Снес знак и сбил пешехода пьяный водитель в Хабаровске Фото: УГИБДД по г.Хабаровску

Вчера утром, 18 октября, в районе Владивостокского шоссе на улице Автобусной, 15 не справился с управлением водитель авто Honda CR-V. Мужчина ехал в сторону улицы Артемовской с превышением скорости. Из-за этого постоянный контроль за движением машины водитель обеспечить не смог. 61-летнего водителя занесло, и он влетел в бетонный столб и дорожный знак «Пешеходный переход». Но даже такое препятствие не смогло остановить авто.

В это время по пешеходному переходу шла хабаровчанка 1965 года рождения. Неугомонный автомобиль, который не смог остановить ни знак, ни бетонный столб, влетел и в пешехода. Женщина получила ушиб мягких тканей ног и поверхностную травму головы. Госпитализация не потребовалась.

- Водитель оказался нетрезв. Прибор показал цифру в 0.740 мг/л. На мужчину составлено определение и протокол, - рассказали в УГИБДД по Хабаровску.

Авто было застраховано.

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