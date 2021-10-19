В Комсомольске-на-Амуре из-за санитарных нарушений закрыли салон татуажа. Фото: пресс-служба УФССП России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.

Судебные приставы опечатали кабинет татуажа (перманентной татуировки) в Комсомольске. Кабинет, находящийся при кафе, нарушил множество санитарно-эпидемиологических требований.

В кабинете не оказалось места для дезинфекции, предстерилизационной очистки, стерилизации инструментов, документов, подтверждающих безопасность инструмента и краски, используемых для татуажа. Более того, в кабинете не было элементарных одноразовых стерильно упакованных ватных дисков, марлевых салфеток, ватных шариков, применяемых для обработки поверхности кожи посетителя, инструмента и рук работника. Также мастер кабинета использовал пигмент зарубежного производства, на упаковке которого не было маркировки на русском языке, даты изготовления и срока годности.

- Эти и многие другие нарушения создавали угрозу причинения вреда жизни и здоровью клиентов кабинета, могли привести к возникновению и распространению инфекционных и массовых неинфекционных заболеваний, ослаблению организма, - добавили в пресс-службе УФССП России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.

Деятельность кабинета остановлена на 40 суток, вход опечатан. Специалисты ведомства ежедневно контролируют соблюдение решения суда.

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