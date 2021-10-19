На ноябрьских праздниках изменят работу общественного транспорта Хабаровска Фото: Администрация Хабаровска

Хабаровск готовится к празднованию Дня народного единства. В связи с этим городские власти приняли решение скорректировать расписание общественного транспорта, сообщили в администрации города.

- Учитывая, что 4, 5, 6 ноября являются рабочими днями на предприятии «Индустриальный парк «Авангард», работа маршрутов №14-1 «Комсомольская площадь - СНТ «Черемушки», №22 «Железнодорожный вокзал - Улица Шмаковская» будет организована с выполнением рейсов до остановочного пункта «Авангард», - рассказали в пресс-службе мэрии.

В управлении промышленности, транспорта и связи отметили, что 4, 5 и 7 ноября общественный транспорт будет работать по графикам воскресенья, а 6 ноября - согласно расписанию субботы.

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