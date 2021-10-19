Хабаровских студентов отправили работать в «красные зоны» Фото: Правительство Хабаровского края

Хабаровские студенты-медики оказывают помощь больным ковид-госпиталей. Будущих врачей отправили в «красные зоны», где они работают на полставки врачами-стажерами. Об этом сообщили в правительстве края.

Там отметили, что учащиеся совмещают работу и учебу. В их рабочие обязанности входит измерение температуры у пациентов, наблюдение за ними, помощь медсестрам и персоналу станций скорой медицинской помощи.

- Многие наши сверстники до сих пор не воспринимают всерьез заболевание COVID-19. Между тем каждый день я наблюдаю, как пациенты борются за свою жизнь. Попадают к нам в реанимационное отделение не только пожилые люди, коронавирус поражает людей разных возрастов, в моей практике встречались пациенты от 20 до 40 лет. И это необязательно люди с хроническими недугами, заболевание может начаться как обычная простуда и прогрессировать стремительно в течение двух-трех дней, - поделилась опытом работы студентка пятого курса ДВГМУ Татьяна Юрасова.

Как отметил ее коллега, студент Даниил Шайтанов, в среднем одна станция скорой медицинской помощи в Хабаровске принимает до 1000 вызовов в день. Поэтому рабочие руки нужны всегда для заполнения бумаг и приема пациентов.

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