Украла деньги у фирмы, чтобы купить еду: жительницу Хабаровского края обвинили в растрате Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жительницу Хабаровского края судили за растрату. Ее признали виновной в том, что она похитила деньги фирмы, в которой работала. На допросе 20-летняя преступница не стала отрицать вину и сказала, что ей не хватало денег на продукты, сообщили в полицейском главке края.

- Злоумышленница в разные месяцы в течение полугода похищала денежные средства в различных суммах из кассы и распорядилась ими по своему усмотрению. Инцидент не повлиял на работу фирмы, все обязательства перед клиентами выполнены в срок и в полном объеме, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Девушку осудили по статье «Присвоение и растрата». Ей назначили наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком на два года и шесть месяцев. Суд также обязал злоумышленницу вернуть присвоенные денежные средства.

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