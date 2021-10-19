Хабаровские юные айтишники разработали интерактивные приложения для зоосада «Приамурский»

Хабаровские студенты разработали интерактивные приложения для зоосада «Приамурский» Фото: Алексей БУЛАТОВ

Хабаровские студенты и школьники разработали интерактивные приложения для зоосада «Приамурский». Для юных айтишников провели хакатон по программированию. Форум начинающих разработчиков прошел при поддержке Министерства культуры, ПАО «Ростелеком» и Тихоокеанского государственного университета.

При разработке приложений участники применили знания в области программирования и дизайна. Также учащиеся школ и вузов работали с 2D и 3D графикой. Юным программистам помогали инженеры компании «ЭлигоВижн», которая в «Сколково» создала конструктор EV Toolbox. Именно с помощью него были созданы приложения для зоосада.

По итогам хакатона победила команда студентов Дальневосточного государственного университета путей сообщения. Они разработали приложения с элементами дополненной реальности. Если навести камеру на клетку с животными, пользователи смогут увидеть информацию об обитателях зоосада.

Как рассказал министр культуры региона Юрий Ермошкин, около 600 учреждений культуры нуждаются в подобных идеях и решениях.

- Инвестиционные идеи нужны для увеличения потока зрителей и гостей. Наша задача - развивать и сохранять культуру, просвещать и демонстрировать наше наследие, новые постановки, концерты, - отметил Юрий Ермошкин.

Как сообщают в пресс-службе правительства края, в зоосаде «Приамурский» теперь есть проектор с экраном на штативе. Он используется для проведения кинопоказов, видеопубликаций и видеопрезентаций. Такими форматами пользуются на занятиях для детей с ОВЗ.