В Хабаровском крае стартовал отопительный сезон

Все 435 котельных запустили для подачи отопления в дома Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Отопительный сезон начали в Хабаровском крае. Все 435 котельных запустили для подачи отопления в дома.

На котельные уже доставлено необходимое сырье. Каменный уголь, моторные масла и бензин в наличии в полном объеме. Также поступило 18,8 тысячи тонн дизельного топлива - 94% от плана. Как пояснили в пресс-службе правительства края, для того чтобы обеспечить топливом северные районы, потребуется 34,7 тысячи тонн - это 97% от плана. Последнюю доставку топлива произведут до 20 октября.

- Сейчас в Чумикане перегружают дизельное топливо из танкера на буксируемые баржи в объеме 480 тонн. Его доставят в береговые емкости села. На этом завершится поставка топлива для районов Охотоморского побережья, - пояснили в министерстве ЖКХ края.

В пресс-службе правительства края рассказали, что в центральных и южных районах на объектах коммунальной энергетики имеется запас топлива: 78,5 тысячи тонн угля и 4,8 тысячи тонн нефти.

Министерство ЖКХ Хабаровского края постоянно контролирует наличие необходимых запасов топливно-энергетических ресурсов в регионе.