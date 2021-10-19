В Хабаровск доставили свинину из карантинной зоны

Мясо доставили из Белгородской области, где ранее были зафиксированы случаи африканской чумы Фото: Управление Россельхознадзора по Хабаровскому краю

В Хабаровск привезли потенциально опасную свинину. Мясо доставили из Белгородской области, где ранее были зафиксированы случаи африканской чумы.

Как пояснили в Управлении Россельхознадзора по Хабаровскому краю, общий вес привезенной мясной продукции - 56102 килограмма. 8162 килограмма из них произвели на АО «Чернянском мясокомбинате» в Белгородской области. Именно это мясо планируется проверить на наличие в нем вируса африканской чумы.

- Как только будут получены результаты лабораторных исследований, при отсутствии в свинине ДНК вируса продукцию отправят на продажу, - рассказали в Управлении Россельхознадзора по Хабаровскому краю.