В Хабаровском крае выбрали лучшего участкового

Территория лучшего участкового – Депо-2, многоэтажный спальный район Фото: УМВД России по Хабаровскому краю

Старший лейтенант полиции Максим Петушков победил в региональном этапе конкурса «Народный участковый - 2021». За него проголосовало пять тысяч россиян.

Территория лучшего участкового - Депо-2, многоэтажный спальный район.

- Чаще всего приходится разбираться в семейно-бытовых отношениях. Для этого необходимо быть настоящим психологом: выслушать каждую из сторон и принять правильное решение. Я считаю, что участковые служат не за деньги, а чтобы помогать гражданам. Наш долг - поддерживать порядок на вверенной территории, - отметил Максим Петушков.

Как сообщают в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю, Максим Петушков раскрыл 15 преступлений, привлек к ответственности 230 хабаровчан за административные правонарушения.

Лучший участковый Хабаровска активно ведет и профилактическую работу на своем участке. Раздает памятки, рассказывает жителям Депо-2, как не стать жертвами мошенников.

В отделении полиции №8 это не первая победа. В 2018 году в региональном этапе конкурса «Народный участковый» победил майор полиции Денис Куликов, а в 2020 году - капитан полиции Евгений Юферев.

Финальное голосование за лучшего участкового страны пройдет с 1 по 10 ноября.