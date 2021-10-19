Горно-обогатительный комбинат появится в Хабаровском крае

Горно-обогатительный комбинат построят на Малмыжском месторождении меди Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Медный горно-обогатительный комбинат в Хабаровском крае станет одним из самых крупных в России. Начавшееся строительство проконтролировал представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

- То, что сейчас делается, смело можно назвать освоением Дальнего Востока, - отметил Юрий Трутнев.

Как пояснил вице-премьер, появление этого комбината не только поспособствует развитию инфраструктуры региона, но и создаст новые рабочие места для жителей края.

Горно-обогатительный комбинат построят на Малмыжском месторождении меди. В год планируется перерабатывать 90 миллионов тонн руды, что позволит получать 250 тысяч тонн меди. Переработкой займется предприятие компании «Амур Минералс».

Первые две линии с производительностью 45 миллионов тонн руды в год запустят в 2023 году. Еще две линии планируется запустить в 2024 году. Их производительность составит 90 миллионов тонн руды в год.

- «Амур Минералс» станет резидентом ТОР «Комсомольск». И в таком случае медные руды будут перерабатываться с более низким содержанием полезного ископаемого. Это окажет положительное влияние на социально-экономическое развитие всего Дальнего Востока, - отметил Всеволод Левин, президент «Русской медной компании».

Как сообщается в пресс-службе аппарата полномочного представителя президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе, на горно-обогатительном комбинате жителям края предложат 2,5 тысячи рабочих мест. Компания «Амур Минералс» подписала соглашения с шестью техникумами края и с Тихоокеанским государственным университетом.

В проект создания горно-обогатительного комбината инвестировано 248 миллиардов рублей. Эксплуатацию предприятия завершат в 2056 году.