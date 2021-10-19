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Общество19 октября 2021 12:05

Пробки в Хабаровске: рассказываем, где придется постоять

По данным сервиса Яндекс.Пробки, дорожные заторы в Хабаровске достигли восьми баллов
Анастасия НУРАДИЛОВА
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Жители Хабаровска традиционно добираются домой по огромным пробкам

Жители Хабаровска традиционно добираются домой по огромным пробкам

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вечер буднего дня, а значит, жители Хабаровска традиционно добираются домой по огромным пробкам.

Столпотворение машин по улице Павла Морозова уже не вызывает удивления. Там все еще ведутся ремонтные работы. От этой злосчастной дороги пробка продолжается по улицам Шевчука и Пионерской, а также при повороте на улицу 65-летия Победы.

Традиционно пробка и в районе улицы Краснореченской. Она начинается на развязке и продолжается по Волочаевской до поворота на улицу Ленина, которая в час пик тоже стоит.

По одной из главных улиц города, Карла Маркса, сегодня вечером лучше не ехать. Там образовалась большая пробка от площади Ленина в сторону Музыкального театра.

Машин много и на Амурском бульваре от гимназии №5 до пересечения с улицей Льва Толстого.