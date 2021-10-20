В Хабаровском крае увеличили число коек в ковид-госпиталях Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Хабаровском крае за сутки коронавирус был обнаружен у 315 человек. Об этом сообщили в минздраве региона.

Больше всего заболевших выявлено в Хабаровске - 228, в Хабаровском районе - 25, в Нанайском - 20, в Верхнебуреинском -12, в Николаевском - 10. На остальной территории региона зафиксированы единичные случаи инфицирования.

- Выздоровели 279 жителей края, 42 находятся в тяжелом состоянии, 23 подключены к аппаратам ИВЛ. Четверо скончались, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Сейчас в Хабаровском крае развернуто 2002 койки для ковид-больных. Свободны 317.

КОНКРЕТНО

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 89 667 случаев коронавируса;

83 180 человек выздоровели;

5619 находятся на лечении (1685 в стационаре, амбулаторно 3934);

Скончались 868 человек.

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