В Хабаровском крае увеличили число коек в ковид-госпиталях
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
В Хабаровском крае за сутки коронавирус был обнаружен у 315 человек. Об этом сообщили в минздраве региона.
Больше всего заболевших выявлено в Хабаровске - 228, в Хабаровском районе - 25, в Нанайском - 20, в Верхнебуреинском -12, в Николаевском - 10. На остальной территории региона зафиксированы единичные случаи инфицирования.
- Выздоровели 279 жителей края, 42 находятся в тяжелом состоянии, 23 подключены к аппаратам ИВЛ. Четверо скончались, - рассказали в пресс-службе ведомства.
Сейчас в Хабаровском крае развернуто 2002 койки для ковид-больных. Свободны 317.
КОНКРЕТНО
Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 89 667 случаев коронавируса;
83 180 человек выздоровели;
5619 находятся на лечении (1685 в стационаре, амбулаторно 3934);
Скончались 868 человек.
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