В Хабаровском крае часть дорог остаются перекрытыми, а дома обесточенными Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

В Хабаровском крае часть дорог остаются перекрытыми, а дома обесточенными. Как сообщили в региональном МЧС, специалисты ответственных по этим вопросам ведомств занимаются решением проблемы.

— Ограничения для пассажирского транспорта сохраняются на 4 участках дорог в направлениях: Лидога – Ванино, Де-Кастри - Богородское, Комсомольск-на-Амуре – Амурск и Солнечный – Горный. Дорожными службами ведутся работы по расчистке полотна и приведению его в нормативное состояние. Водителям необходимо соблюдать правила движения и по возможности не выезжать за пределы населенных пунктов, — говорят в пресс-службе ведомства.

Проблемы с электроснабжением сохраняются в Николаевском районе. В поселках Лазарев и Нигирь циклон повредил ЛЭП.

— Восстановительные работы осложняются труднодоступностью местности. Для оценки обстановки на место выехали специалисты администрации муниципального района, — пояснили в МЧС.

В ведомстве попросили жителей районов, где сохраняется сложная обстановка, быть максимально аккуратными и позаботиться о личной безопасности.

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