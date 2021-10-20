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Общество20 октября 2021 4:37

Хабаровскую школу оснастили современной компьютерной техникой

За три года на обустройство 35 учебных заведений было выделено 85 млн рублей
Людмила БОРОДИНА
Людмила БОРОДИНА
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Хабаровскую школу оснастили современной компьютерной техникой

Хабаровскую школу оснастили современной компьютерной техникой

Фото: Правительство Хабаровского края

Математический лицей в Хабаровске получил современную технику для школьников и педагогов. Учебные классы оснастили ноутбуками, интерактивными досками. За три года на обустройство 35 учебных заведений было выделено 85 млн рублей.

– Новую технику будут использовать для работы с различными цифровыми образовательными платформами. За счет бюджета города для эффективного использования поступившей техники приобретены точки доступа Wi-Fi и зарядные мобильные тележки для ноутбуков на сумму свыше 2 миллионов рублей, – сообщили в администрации Хабаровска.

Там отметили, что новая техника позволит школьникам в более доступной форме изучать предметы и проводить опыты. Отдельно работе с оборудованием обучат школьный персонал.

Отметим, что до 2024 года все 70 учебных заведений краевой столицы планируется оснастить подобным оборудованием.

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