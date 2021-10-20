Хабаровскую школу оснастили современной компьютерной техникой
Фото: Правительство Хабаровского края
Математический лицей в Хабаровске получил современную технику для школьников и педагогов. Учебные классы оснастили ноутбуками, интерактивными досками. За три года на обустройство 35 учебных заведений было выделено 85 млн рублей.
– Новую технику будут использовать для работы с различными цифровыми образовательными платформами. За счет бюджета города для эффективного использования поступившей техники приобретены точки доступа Wi-Fi и зарядные мобильные тележки для ноутбуков на сумму свыше 2 миллионов рублей, – сообщили в администрации Хабаровска.
Там отметили, что новая техника позволит школьникам в более доступной форме изучать предметы и проводить опыты. Отдельно работе с оборудованием обучат школьный персонал.
Отметим, что до 2024 года все 70 учебных заведений краевой столицы планируется оснастить подобным оборудованием.
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