Хабаровскую школу оснастили современной компьютерной техникой Фото: Правительство Хабаровского края

Математический лицей в Хабаровске получил современную технику для школьников и педагогов. Учебные классы оснастили ноутбуками, интерактивными досками. За три года на обустройство 35 учебных заведений было выделено 85 млн рублей.

– Новую технику будут использовать для работы с различными цифровыми образовательными платформами. За счет бюджета города для эффективного использования поступившей техники приобретены точки доступа Wi-Fi и зарядные мобильные тележки для ноутбуков на сумму свыше 2 миллионов рублей, – сообщили в администрации Хабаровска.

Там отметили, что новая техника позволит школьникам в более доступной форме изучать предметы и проводить опыты. Отдельно работе с оборудованием обучат школьный персонал.

Отметим, что до 2024 года все 70 учебных заведений краевой столицы планируется оснастить подобным оборудованием.

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