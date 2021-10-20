В Хабаровске впервые стартовали Всероссийские соревнования по спортивной гимнастике Фото: Администрация Хабаровска

В Хабаровске впервые стартовали Всероссийские соревнования по спортивной гимнастике. В спорткомплексе «Галактика» за медали будут бороться 60 спортсменов из столицы региона, Владивостока, Южно-Сахалинска, Читы, Комсомольска-на-Амуре, Благовещенска, Белогорска и Биробиджана.

«Это большая честь принимать соревнования такого высокого уровня в Хабаровске. Желаю участникам побед и достижения серьезных результатов в спорте», — сказал и.о. мэра Хабаровска Игорь Михайловский.

Жюри соревнований составят ведущие специалисты Федерации спортивной гимнастики России. Кроме того они проведут семинар для тренеров.

«На нем мы дадим наставникам рекомендации, как организовать тренировочный процесс так, чтобы спортсмены смогли достичь отличных результатов и в дальнейшем попали в сборную команду России», - сказал Игорь Козенков, ведущий специалист Федерации спортивной гимнастики России.

Соревнования продлятся три дня.

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