В Хабаровском крае стали популярными полеты по региону Фото: Правительство Хабаровского края

Перелеты по территории Хабаровского края становятся все популярнее. С начала 2021 года пассажиропоток «Хабаровских авиалиний» вырос на 15% и превысил 32 тысячи человек, сообщили в правительстве региона.

- Самыми востребованными у жителей края являются перелеты, которые осуществляет компания из Охотска и Советской Гавани в столицу региона. В этом году стало больше пассажиров на рейсах из северных районов края. Этому, конечно, способствовала наша программа по льготным авиаперевозкам для жителей Севера по тарифу 4500 рублей для взрослых и 3000 рублей для детей. На эти цели из краевого бюджета в 2021 году было выделено почти 194 миллиона рублей. Воспользоваться скидкой смогли уже более 28 тысяч пассажиров. Сейчас мы хотим сделать программу еще удобнее, рассматриваем возможность продажи билетов онлайн, - отметила министр транспорта и дорожного хозяйства края Ирина Горбачева.

Всего за первые девять месяцев 2021 года выполнено 873 авиарейса. Выросло не только число пассажиров, но и масса перевезенных грузов. Она составила 195 тонн. Чаще всего из одного города в другой перевозятся продукты, медикаменты, запчасти и почта.

В планах краевого перевозчика на будущий год увеличить количество рейсов еще на 101, в основном в северные районы, куда наиболее сложно добраться на автомобилях.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

Наши соцсети:

- Instagram;

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Facebook.

- Telegram.