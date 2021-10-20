Инспектора ДПС из Хабаровского края отправят под суд за получение взятки
Фото: Алексей БУЛАТОВ
За мелкое взяточничество под суд в Хабаровском крае отправят инспектора ДПС. Об этом сообщили в прокуратуре региона.
- По версии следствия, 14 марта 2021 года обвиняемый, находясь при исполнении, получил взятку от водителя в виде магнитолы стоимостью 6,5 тысячи рублей в служебный автомобиль за непринятие мер в связи с выявленными нарушениями правил дорожного движения при проверке транспортного средства «Урал», - рассказали в пресс-службе ведомства.
Там отметили, что мужчина свою вину не признает и заявляет: взятку не брал.
Дальнейшую судьбу инспектора решит суд. Мужчине грозит до одного года лишения свободы.
- В настоящее время сотрудник полиции отстранен от выполнения служебных обязанностей, - добавили в прокуратуре.
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