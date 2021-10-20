Депутаты Хабаровской городской думы вернули квартиру в государственную собственность из муниципальной

Депутаты Хабаровской городской думы вернули квартиру генералам Фото: Администрация Хабаровска

В минувший вторник на заседании гордумы Хабаровска рассматривался вопрос, который вызвал жаркие споры среди народных избранников. Речь шла о передаче имущества из муниципальной собственности краевой столицы в госсобственность РФ. Это квартира в доме по улице Шеронова. Квартира не простая – она имеет высокую степень защищенности от любых внешних воздействий и оборудована несколькими видами спецсвязи. К тому же дом занимает стратегически выгодное расположение неподалеку от штаба ВВО. С 1996 году здесь селили исключительно первых лиц генералитета восточного военного округа. В 2007 году квартиру передали из ведения Минобороны в муниципалитет, но военные продолжали в ней жить – на правах найма. Некоторое время назад командующий 11 армией ВВС и ПВО генерал-майор Владимир Кравченко обратился в мэрию с просьбой вернуть министерству обороны эту специальную квартиру. Об этом же ходатайствовал и губернатор Хабаровского края.

- Собственно, никакой проблемы с передачей квартиры обратно военным не было. В документах не значилось, что она при ее муниципализации в 2007 году остается в статусе «служебной». Но это сути вопроса не меняет – в квартире продолжали селиться представители высшего командного состава ВВО. Никого другого там поселять нельзя – помещения специальные, спецтехника, спецсвязь. Это можно назвать «домашним командным пунктом». Однако несколько депутаты непонятно почему вдруг стали высказываться против фактического восстановления «статус кво» этого жилого помещения. По их мнению, такую спец. квартиру можно было бы сдавать в аренду за деньги или предоставить на праве пользования разным категория граждан, что на сегодняшний день противоречит законодательству. Согласитесь, это неправильно. К тому же несправедливо. Мы ждали от протестующих депутатов предложений по этой квартире в течение месяца, но у них дальше пустых слов дело не пошло. Инициатива так и осталась на словах. Голосованием постановили – передать квартиру в доме по улице Шеронова в ведение Минобороны, - рассказал «Комсомольской правде» - Хабаровск» Михаил Чувашов, заместитель председателя Хабаровской городской Думы, председатель комитета по бюджету, финансам и экономическому развитию, член комитета по социальным вопросам.

Помощник командующего объединения 11 армии ВВС и ПВО по правовой работе Алексей Крылов добавил, что решение справедливое. Ведь квартира не будет передаваться в собственность конкретного лица, она предоставляется высшему командному составу на то время, которое они занимают должность. Министерство обороны РФ, в лице объединённого стратегического командования ВВС и ПВО, за последние годы передало и продолжает передавать в муниципальную собственность города на безвозмездной основе большое количество недвижимого имущества: земельные участки, детские сады, нежилые и жилые помещения.