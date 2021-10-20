Хабаровчане берут айфоны в кредит, чтобы стать блогерами

Хабаровск вошел в тройку дальневосточных городов, жители которых берут дорогие смартфоны в кредит. Самая популярная модель у хабаровчан - iPhone 11, а средняя цена нового гаджета 25 тысяч рублей.

Больше трети смартфонов хабаровчане покупают в кредит - в сентябре 2021 года доля таких гаджетов составила 34,4%. По этому показателю регион оказался в тройке лидеров на Дальнем Востоке: чаще телефоны в рассрочку берут только в Благовещенске (35,2%) и Якутске (34,5%). Зато на Чукотке люди живут по средствам - здесь только каждый пятый смартфон куплен в кредит.

По данным МТС, в этом году в Хабаровске в тренде премиальные модели. Самый востребованный смартфон - iPhone 11 с памятью 128 Gb. Также в топе у хабаровчан Samsung Galaxy A22, Xiaomi 9 и Samsung Galaxy A13. Выросла и средняя цена нового телефона - теперь она составляет 25 тысяч рублей, что на 50% выше прошлогодних показателей.

Что касается новой модели линейки смартфонов Apple, то около 70% покупателей выбирают версии iPhone 13 Pro и Pro Max, самый популярный цвет - небесно-голубой. Спрос на iPhone 13 Pro и Pro Max превышает предложение - многие модификации разбирают сразу после поступления в продажу, особенно высокий спрос на версии с большим объемом памяти.

- На популярность дорогих смартфонов влияет и блогинг. По данным Big Data МТС, исходящий трафик в Tik Tok, Instagram и YouTube за первые девять месяцев 2021 года вырос на 60% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Поскольку люди хотят наполнять свои социальные сети качественными фото и видео, наши клиенты чаще выбирают гаджеты с хорошей камерой, мощной батареей и большим дисплеем. При отсутствии нужной суммы денег покупатели выбирают комфортные рассрочки, помогающие за небольшой ежемесячный платеж получить новый смартфон, - отметила Наталья Экшенгер, директор МТС в Хабаровском крае.