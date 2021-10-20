Лже-кабельщика из Хабаровского края подозревают в краже 200 тысяч рублей Фото: Мария ЛЕНЦ

В Хабаровском крае задержали мужчину по подозрению в краже. Из квартиры местной жительницы он украл 200 тысяч рублей, сообщили в ГУ МВД региона.

- Потерпевшая сообщила, что к ней в квартиру пришел мужчина и представился работником компании кабельного телевидения. После его ухода она обнаружила, что исчезли ее денежные накопления. В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий стражи правопорядка задержали ранее судимого 26-летнего местного жителя, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Задержанный рассказал на допросе, что пакет с деньгами увидел лежащим на столе. Воспользовавшись тем, что хозяйка не наблюдает за мужчиной, он положил пакет в карман куртки. Похищенные деньги он пустил на погашение долгов.

Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.

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