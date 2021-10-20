Меры профилактики остеопороза обсудили в Хабаровске

В Хабаровске обсудили заболевания скелета Фото: Администрация Хабаровска

В Хабаровске провели круглый стол, на котором обсудили заболевания скелета. В дискуссии поучаствовали специалисты городского управления по физической культуре, спорту и здравоохранению, а также ревматологи края.

Особое внимание уделили обсуждению остеопороза - заболевания, при котором нарушается структура костной ткани. Люди с такой болезнью страдают от хрупкости костей. При минимальных травмах у них случаются переломы. 20 октября - Всемирный день борьбы с остеопорозом.

- Считается, что это проблема пожилых людей. Но в группе риска также беременные женщины, и вообще все люди, которые испытывают нагрузки на спину. В России более 34 миллионов человек, склонных к остеопоретическим переломам. Это четверть всех жителей страны, - отметила Татьяна Скорик, заместитель начальника управления по физической культуре, спорту и здравоохранению.

После 1995 года в России обратили особое внимание на проблему этого заболевания. В этот период появилась ассоциация по борьбе с остеопорозом.

- В Хабаровске участились случаи переломов лучевых костей предплечья, а также шейки бедра. Мы должны сделать упор на профилактику таких переломов. Это поможет и увеличить продолжительность жизни хабаровчан, - отметила Эльвира Оттиева, заведующая отделением ревматологии КГБУЗ «Краевая клиническая больница №1» имени профессора С. И. Сергеева, главный внештатный ревматолог.

Как сообщили в пресс-службе краевой администрации, в текущем году на базе КГБУЗ «Вивея» планируется создать центр остеопороза, в котором будут отслеживать состояние здоровья хабаровчан в динамике.

Для профилактики остеопороза медики рекомендуют правильно питаться: включить в свой рацион продукты с высоким содержанием витамина D и кальция. Помогут избежать возникновения этого заболевания и регулярные занятия спортом.