В Хабаровске будущим солдатам рассказали, как выжить в экстремальных условиях

Выполнять боевые задачи и выживать в экстремальных условиях учились студенты автомеханического и технического колледжей Фото: Администрация Хабаровска

В Хабаровске прошел День призывника. Увлекательную программу для будущих защитников Отечества провели в Краснофлотском районе города.

Выполнять боевые задачи и выживать в экстремальных условиях учились студенты автомеханического и технического колледжей. Обучение прошло под руководством представителей военных комиссариатов Хабаровского края и военнослужащих. Присутствовали и сотрудники комитета по управлению Краснофлотским районом.

- Служба в армии - дело почетное. Это не только обязанность, но и важный и нужный каждому мужчине опыт, а также возможность закалить характер, - отметил Михаил Ташматов, исполняющий обязанности председателя комитета по управлению Краснофлотским районом.

Студентам рассказали о боевом братстве: о том, почему нельзя бросать сослуживцев в беде. Будущие военнослужащие научились вызволять летный состав, потерпевший крушение самолета или вертолета на вражеской территории, а также форсировать водные преграды. Также парни поучаствовали в мастер-классах по вязанию спасательных узлов.