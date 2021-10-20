Школы имени Губки Боба и Дмитрия Гордона появились на картах в Комсомольске

Популярный тренд из TikTok дошел до Комсомольска Фото: Татьяна ЦВЕНГЕР

Популярный тренд из TikTok вслед за Хабаровском дошел до Комсомольска. На картах Google подростки переименовывают учебные заведения города. Школы, техникумы и вузы называют в честь мемов, популярных людей или обычных граждан.

Вслед за Хабаровском в Комсомольске новые названия получили несколько учебных заведений. На картах Города юности теперь красуются МОУ СОШ №8 имени Дмитрия Гордона - журналиста, получившего мем-славу благодаря своим шуткам, школа №19 имени Лехи Ибрагимова (кто это - понять не удалось), МОУ СОШ №7 имени Артона Шастуна (вероятно, речь идет о комике Антоне Шастуне), школа №6 имени Губки Боба.

Досталось и другим учреждениям. Так, свои двери открыли лесопромышленный техникум имени Мефодия Жмурко и Папича (стример), профучилище в честь шакалов и Комсомольский-на-Амуре государственный университет имени kekw (мем со смеющимся мужчиной).

Инструкцию по переименованию учебных заведений шутники находят в TikTok. Новое название должно пройти модерацию Google. Некоторые школы уже вернули свои прежние названия. Например, с карты Комсомольска исчезла гимназия лохов.

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