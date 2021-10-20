Навигация для маломерных судов закрывается в северных районах Хабаровского края

При ухудшении погоды опасно выходить на воду на лодках и катерах Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

В Хабаровском крае закрывается навигация для маломерных судов на водных объектах. Это связано с тем, что на этой неделе температура воздуха значительно понизилась, а также ухудшился ветро-волновой режим. На водоемах начал образовываться лед.

18 октября навигация для маломерных судов закрылась на водных объектах Аяно-Майского района. С 25 октября будет введен запрет на выход в акваторию лодок и катеров в районе Полины Осипенко, а также Тугуро-Чумиканском районе.

Как пояснили в Главном управлении МЧС по Хабаровскому краю, решение о закрытии навигации принимается органами местного самоуправления. Оно зависит от изменения климатических условий.

При ухудшении погоды опасно выходить на воду на лодках и катерах. Это обусловлено тем, что при холодном ветре более вероятно обледенение корпуса маломерных судов, что способствует ухудшению их устойчивости и маневренности на воде.

Центр ГИМС МЧС России по Хабаровскому краю рекомендует выполнять судоводителям ряд правил, а именно - перед плаванием уточнять прогноз погоды, обращать внимание на силу ветра, предусмотреть возможные места убежища, не забывать спасательные жилеты, запастись топливом, выходить в плавание только в светлое время суток.

- Для своей безопасности также рекомендуется при покидании баз-стоянок сообщать дежурному информацию о предполагаемом местонахождении и сроках возвращения, - сообщается в Центре ГИМС МЧС России по Хабаровскому краю.