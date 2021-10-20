Табличка с QR-кодом появилась на одном из домов в Хабаровске

Открытие таблички прошло в рамках реализации проекта «Улицы Хабаровского края рассказывают…» Фото: Администрация Хабаровска

В хабаровском микрорайоне «Авиагородок» на одном из домов появилась табличка с QR-кодом. Памятный знак установили в честь Героя Советского Союза Владимира Кочнева по адресу улица Кочнева, 2.

До 1942 года Владимир Кочнев был летчиком Хабаровского аэропорта. Затем отправился на фронт. За два года он совершил 197 вылетов, участвовал в бомбардировке важных объектов фашисткой Германии. Герой Советского Союза погиб в районе Севастополя при выполнении боевого задания.

На торжественном открытии памятного знака присутствовали ветераны и ученики школ Авиагородка.

- Таких знаков в нашем городе должно быть больше. Тогда у хабаровчан появится интерес к истории города и улиц, на которых они проживают. Также это будет полезно для подрастающего поколения, - отметил Роман Блюханов, председатель комитета по управлению Железнодорожным районом.

Как пояснили в пресс-службе администрации Хабаровска, открытие таблички прошло в рамках реализации проекта «Улицы Хабаровского края рассказывают…» Чтобы узнать информацию о летчике Владимире Кочневе, достаточно навести камеру смартфона на QR-код.