Пробки в Хабаровске: стоит улица Павла Морозова и не двигается Волочаевская

Вечером 20 октября дорожные заторы на улицах города оценены в шесть баллов Фото: Михаил ФРОЛОВ

Продолжаем информировать о ситуации на дорогах Хабаровска в час пик. По данным сервиса Яндекс.Пробки, вечером 20 октября дорожные заторы на улицах города оценены в шесть баллов.

Из-за постоянных ремонтных работ на Павла Морозова пробки начинаются в сторону этой улицы от Шевчука.

Масштабный затор образовался и на улице Волочаевской в сторону Краснореченской. На развязке пробка продолжается по улице 65-летия Победы.

Одна из главных улиц города, Карла Маркса, тоже стоит в обоих направлениях. Пробка начинается еще от улицы Муравьева-Амурского и заканчивается на развязке в районе ТЦ «Магазины радости».

Еще на одной основной улице, Ким Ю Чена, тоже столпотворение машин. Затор начинается на улице Синельникова и завершается в районе Центра соцподдержки.

Улица Ленина особенно загружена от поворота с Волочаевской до пересечения с улицей Калинина.

Стоит и Ленинградская улица: особенно загружен участок дороги от поворота с Владивостокского переулка до пересечения с улицей Ким Ю Чена.

Большая пробка сейчас и в Кировском микрорайоне. Затор начинается на улице Шелеста и продолжается по Большой.