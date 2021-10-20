Проблемами быта жителей заповедных сел на Дальнем Востоке займется Минприроды РФ

На Дальнем Востоке в границах особо охраняемых природных территорий (ООПТ) находится 52 населенных пункта Фото: Александра ШОПЕНКО

Жизнь в национальных парках двойственна. С одной стороны люди любуются прекрасными видами, редкими животными и растениями, с другой - не могут самостоятельно построить беседку, отремонтировать дорогу или заготовить дрова. Причина в особом охранном режиме, который запрещает любую человеческую деятельность, которая может нанести вред

На Дальнем Востоке в границах особо охраняемых природных территорий (ООПТ) находится 52 населенных пункта. В подавляющем большинстве люди, которые владеют здесь домами, не могут оформить землю в собственность. Более того, чтобы посадить новое дерево, нужно пройти все девять кругов ада, так как оно может нанести вред исконной флоре. Чего уж говорить о строительстве школ, больниц, ремонте дорог.

- Режим особо охраняемых природных территорий создает целый ряд ограничений и сложностей для людей, связанных с ремонтом дорог, заготовкой дров. Считаем, что это необоснованные сложности. Если населенный пункт уже оказался в границах особо охраняемых природных территорий, то очевидно, его надо выводить, надо создавать условия для нормальной жизни людей, - сказал Юрий Трутнев, вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в ДФО.

По его словам, в самое ближайшее время Минприроды РФ эту проблему сможет решить. Вице-премьер добавил, что «они, во всяком случае, готовят соответствующие действия».