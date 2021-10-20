Жителей отдаленных поселков Хабаровского края расселят из ветхих домов

Программные мероприятия оценены в 4,93 миллиарда рублей Фото: Администрация Хабаровска

Расселение аварийных домов продолжается в Хабаровском крае. Оно коснулось не только горожан, но и жителей сельских поселений. В селах Селихино и Пивань для переселения строятся новые многоквартирные дома.

- До конца 2022 года планируется расселить почти 63 тысячи квадратов аварийной жилплощади. 3,8 тысячи человек из двух городов и шестнадцати поселений переедут в новые квартиры в следующем году. Ускорение темпа работ стало возможно благодаря Фонду содействия реформированию ЖКХ, - отметил Михаил Дегтярев, губернатор Хабаровского края.

Программные мероприятия оценены в 4,93 миллиарда рублей: 3,57 из них предоставил Фонд. Эти деньги пойдут на приобретение квартир на вторичном рынке, а также на строительство новых многоквартирных домов.

Как пояснили в министерстве ЖКХ края, в селе Пивань планируется расселить из аварийного жилья 50 человек, а в селе Селихино – 61. В ведомстве рассказали, что работы по расселению в Селихино планируется закончить до 30 июня 2020 года. Для сельчан строят многоквартирный дом. Сейчас работы на этапе возведения стен первого этажа.

В селе Пивань работы начались позже. Дом для сельчан начали строить 13 сентября. Сейчас ведутся работы по строительству подвала.

В Хабаровском крае из аварийного жилья уже переселили более 300 жителей. Адресная программа рассчитана до 2025 года, однако губернатор края Михаил Дегтярев подписал документ о ее досрочном завершении. Расселение планируется закончить до 31 декабря 2022 года.