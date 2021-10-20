Средства на развитие бизнеса получили 370 предпринимателей Хабаровского края

Финансовую поддержку предпринимателям оказали региональные институты развития Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Предприниматели Хабаровского края получили средства на развитие бизнеса. Финансовую поддержку оказали региональные институты развития, а именно краевой Фонд поддержки малого предпринимательства и краевой Гарантийный фонд. Уже 370 представителей малого и среднего бизнеса воспользовались предлагаемой услугой.

- Фонд поддержки МСП за 9 месяцев предоставил предпринимателям 273 микрозайма общей суммой 358,8 миллионов рублей. Начинающие бизнесмены оформили 47 займов на сумму 32,7 миллиона. Средний размер займа – 1,3 миллиона рублей, - пояснили в экономическом блоке правительства края.

Гарантийный фонд, в свою очередь, в этом году предоставил 153 поручительства на сумму 808,7 миллионов рублей. Это позволило бизнесменам получить кредитные средства более чем на 2 миллиарда: значительно больше, чем в прошлые годы. Для сравнения, в 2020 году предприниматели получили 112 поручительств на сумму 484,3 миллиона рублей. Это позволило им привлечь кредиты общей суммой 1,201 миллиардов.