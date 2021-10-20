«Главное достояние Хабаровского края – это люди»: Михаил Дегтярев поздравил жителей региона с праздником Фото: Правительство Хабаровского края

Сегодня, 20 октября, в регионе отметили День Хабаровского края. Торжественное собрание прошло в стенах Хабаровского краевого музыкального театра. Со словами поздравления и благодарности выступил губернатор региона Михаил Дегтярев.

- Мы чтим и гордимся первооткрывателями, дальневосточниками разных поколений. Благодаря их самоотверженному труду, энергии и вере сегодня мы живем в процветающем, развитом регионе. Я объехал все районы и точно знаю, что главной движущей силой развития Хабаровского края являются люди! – отметил губернатор Михаил Дегтярев.

Глава региона отметил, что регион не был бы таким уникальным без людей, которые здесь проживали и живут сейчас. Благодаря слаженной работе с федеральным центром сейчас правительство Хабаровского края работает над созданием комфортных условий во всех сферах жизни.

В ближайших планах у регионального правительства – создание межвузовского кампуса, в который войдут инженерный, медико-химико-биологический, информационный и другие корпуса, самые современные лаборатории, а также образовательный научно-исследовательский комплекс «Сфера».

Буквально в 2023 году краевая столица примет Всероссийский чемпионат профессионального мастерства WorldSkills. Идею проведения чемпионата именно в Хабаровске поддержал президент России Владимир Путин. Также глава государства поддержал инициативу создания в регионе строительного кластера.

Сейчас регион занимает лидирующие позиции во многих отраслях, таких как производство лесных материалов, продукции машиностроения, нефтепродуктов, добычи драгоценных металлов. Максимально удобное географическое расположение региона делает Хабаровск логистическим и инфраструктурным узлом в товарообмене между Россией и странами Азиатско-Тихоокеанского региона. В Хабаровске открылся единственный на Дальнем Востоке логистический почтовый центр и стартовало масштабное строительство нового терминала международных авиалиний в аэропорту имени Геннадия Невельского.

Впереди у региона решение многолетних вопросов по ликвидации аварийного фонда, проблем обманутых дольщиков, ремонт и строительство дорог, а также повышение транспортной доступности края.

В рамках торжественного собрания жителям региона вручили памятные знаки правительства края. Награду «Материнская слава» получили три многодетные матери. Почетного знака «Родительская слава Хабаровского края» были удостоены сразу три семейные пары. Награду «За супружеское долголетие» получили сразу несколько семейных пар, проживших в браке более 50 лет. Отметили и жителей региона старшего поколения. За особые заслуги в гражданском и патриотическом воспитании молодого поколения, развитии ветеранского движения в регионе были вручены почетные знаки «Заслуженных ветеранов.

Звание «Почетный гражданин Хабаровского края» в 2021 году было присуждено дальневосточному художнику-иллюстратору, народному художнику России Геннадию Павлишину.