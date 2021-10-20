Погода в Хабаровске 21 октября 2021: без существенных осадков Фото: Алексей ФОКИН

На севере Хабаровского края продолжает дуть сильный ветер. На побережье Тугуро-Чумиканского района 21 октября его порывы будут достигать 15-20 метров в секунду. В Хабаровске днем температура воздуха поднимется до +7 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до -7. Скорость юго-западного ветра составит 6-11 метров в секунду, сообщили в ГУ МЧС региона.

На юге края без существенных осадков. В светлое время суток ожидается от +3 до +8 градусов. Ночью - от -6 до -11. Скорость западного ветра составит до 12 метров в секунду.

В центральных районах также без существенных осадков. Отмечается, что в Верхнебуреинском районе ожидается мокрый снег. В течение дня столбики термометров покажут от 0 до +9 градусов. Ночью заметно похолодает: от -7 до -13 градусов. Ветер западных направлений будет дуть со скоростью 3-10 метров в секунду.

На севере региона днем ожидается от -5 до +5 градусов. Ночью - от -5 до -20. Ветер северо-западный будет дуть со скоростью от 15 до 20 метров в секунду.

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