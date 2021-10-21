В Хабаровском крае спасатели разыскивают двух человек

В Хабаровском пропали спасатели разыскивают двух человек Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Спасатели в Хабаровском крае разыскивают двух человек. Люди потерялись в Комсомольском и Хабаровском районах.

Ведутся поиски 31-летнего мужчины, который пропал во время рыбалки в районе устья реки Гайтер.

- Спасатели из Комсомольска-на-Амуре вместе с сотрудниками МВД России направились для осмотра местности в этом районе, - сообщили в региональном главке спасательного ведомства.

А в поселке Корфовский разыскивают 81-летнего мужчину. Он вышел из дома на прогулку в лес, и до сих пор о нем ничего не известно.

- В предполагаемый район происшествия из Хабаровска выехала дежурная группа поисково-спасательного отряда МЧС России, - сказали в ведомстве.

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