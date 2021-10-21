Банк «Открытие»: бизнесу представят конкурентные преимущества Дальнего Востока для реализации инвестпроектов

21 октября состоится онлайн-конференция «Преференции для резидентов территорий опережающего развития (ТОР) и свободного порта Владивосток (СПВ)». Спикеры мероприятия - эксперты Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (единый институт развития, подведомственный Минвостокразвития) и территориальный директор Департамента сети ПАО Банк «ФК Открытие» Юлия Тищенко - раскроют вопросы получения статуса резидента ТОР и СПВ, расскажут о преимуществах и отличиях преференциальных режимов, дадут рекомендации по применению мер господдержки.

Индивидуальные предприниматели или коммерческие организации, планирующие создание нового или расширение действующего предприятия на Дальнем Востоке, имеют возможность получить статус резидента ТОР и СПВ. В этом случае они смогут пользоваться налоговыми льготами и преференциями, получить земельный участок с инфраструктурой под реализацию проекта (для ТОР).

В ходе конференции участники получат полную информацию о доступных резидентам ТОР и СПВ налоговых льготах и административных преференциях, сервисах и услугах, узнают об условиях льготного кредитования по «Программе 1818».

Трансляция конференции будет доступна по ссылке. Начало трансляции в 15:30 по владивостокскому времени (08:30 мск).