Краснодар-Хабаровск: виноделы готовы продавать в онлайн-формате дальневосточникам эксклюзивный алкоголь
Фото: Евгения ГУСЕВА
Ведущие российские виноделы готовы подключиться к эксперименту по онлайн-продаже вина. Доставку с 31 марта следующего года на себя возьмет «Почта России». На Дальний Восток производители готовы отправлять эксклюзивные вина, пишет ТАСС.
Президент «Абрау-Дюрсо» Павел Титов подчеркнул, что такой вид продаж является важным аспектом в их работе, который обсуждался не один год.
Его поддержал и президент российского союза виноградарей и виноделов Леонид Попович, отметив, что отрасль ждала этого эксперимента не с целью увеличения продаж, а для улучшения узнаваемости российских вин и повышения их доступности для покупателей. В частности, поставки смогут осуществлять небольшие фермеры.
- Ни одна оптовая компания, никто туда это вино не привезет. Он его сделал тысячу бутылок. А так, этот человек из Хабаровска и Владивостока через интернет списался, заплатил деньги карточкой и через какое-то время получил это вино себе, - отметил Попович.
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