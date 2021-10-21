Первый «умный» домофон появился в Хабаровске

МТС и «АСКО Сервис» подключили первый «умный» домофон в Хабаровске. Фото: МТС.

Платформа позволяет принимать видеовызовы с домофона на мобильное приложение, в том числе находясь вне квартиры, а также сохраняет все события в «квартирном журнале».

Первыми протестировать новые технологии смогут жители дома номер 192 по улице Тихоокеанская. Жильцы будут управлять доступом в подъезд и смотреть видео с домофонной камеры с помощью мобильного приложения «МТС Домофон» в онлайн-режиме, даже находясь за тысячи километров от дома. В случаях, когда мобильный интернет недоступен, вызов с домофона поступит владельцу в виде телефонного звонка, ответив на который, можно будет поговорить с гостем и при желании открыть дверь нажатием кнопки на клавиатуре телефона.

- Цифровизация в сфере ЖКХ - одна из насущных потребностей Хабаровского края. Из-за дороговизны коммунальных ресурсов на Дальнем Востоке для УК и ТСЖ оптимально использовать сберегающие технологии и делать ставку на автоматизацию. Обладая крупнейшей в России сетью для интернета вещей стандарта NB-IoT, МТС может обеспечить комплексную цифровизацию сферы ЖКХ - от системы учета потребляемых ресурсов до мониторинга инженерных систем и видеонаблюдения, - поясняет Наталья Экшенгер, директор филиала МТС в Хабаровском крае.

«МТС Домофон» можно интегрировать в систему МТС для управления многоквартирным домом - VDome. Система позволяет жителям вызывать мастеров УК, передавать показания счетчиков, оплачивать счета за ЖКУ и подключать другие цифровые сервисы в единое приложение, - в том числе удаленно управлять домофоном. Таким образом, можно полностью оцифровать дом и повысить эффективность управления имуществом.

- «Умный» домофон наверняка оценят родители, не имеющие возможности круглосуточно оставаться дома с детьми, а также люди, беспокоящиеся о безопасности своих пожилых родственников. Кроме того, внедрив такое устройство в инфраструктуру дома, УК или ТСЖ сможет обезопасить жильцов от вторжений нежелательных посетителей с «универсальными» домофонными ключами. Таким образом, можно решить проблему безопасности, порчи имущества или навязчивых листовок в почтовых ящиках, - добавил Андрей Чезганов, генеральный директор «АСКО Сервис».

«МТС Домофон» функционирует на базе облачной платформы при помощи веб-кабинета обслуживающей организации и мобильного приложения жителя. При этом решение позволяет подключать к платформе и существующие аналоговые домофоны. При желании установленные квартирные трубки продолжат работать вместе с мобильным приложением. Для жилых комплексов возможно подключение пультов консьержей, калиток, ворот и шлагбаумов для организации единой системы управления доступом через мобильное приложение. «МТС Домофон» работает на сети любого оператора связи.