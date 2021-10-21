На улице Павла Морозова в Хабаровске убрали автобусную полосу Фото: Администрация Хабаровска

Автобусную полосу убрали на улице Павла Морозова в Хабаровске. Сейчас там ведется ремонт.

Как рассказала заместитель начальника управления по связям с общественностью и СМИ администрации Хабаровска Ирина Фастовец, по полосе сейчас движется весь городской транспорт.

Отмечается, что многие водители проблемный участок объезжают по Краснореченской, и там возникли большие пробки. Дополнительная полоса поможет их сократить.

В администрации пообещали, что автобусную полосу вернут, когда ситуация на Павла Морозова стабилизируется.

Напомним, что 10 сентября на главной транспортной артерии города образовался провал. Ямы разрастались с огромной скоростью из-за того, что грунтовые воды вымыли землю из-под асфальтового полотна. На ремонт дороги уйдет еще около семи месяцев.

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